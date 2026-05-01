Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne Montagrier
Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne Montagrier samedi 16 mai 2026.
Montagrier
Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne
134 Moulin du Pont Montagrier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Visite de la Maison de la Dronne à 10h, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées .
Visite de la Maison de la Dronne à 10h, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées . Marché Artisanal toute la journée: artisanat d’art, artistes et producteurs locaux. Food trucks et buvette. .
134 Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 64 41 62 a.lagaude@ccpr24.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne
Visit the Maison de la Dronne at 10am, Wild Plant Walk at 10:45am, TATAKI ZOME workshop: introduction to hammered plant imprints.
L’événement Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne Montagrier a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne
À voir aussi à Montagrier (Dordogne)
- Moulins en Fête à la Maison de la Dronne Montagrier 16 mai 2026
- Été Actif Journée des Explorateurs à Montagrier Montagrier 25 juillet 2026