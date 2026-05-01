Montagrier

Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne

134 Moulin du Pont Montagrier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Visite de la Maison de la Dronne à 10h, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées .

Visite de la Maison de la Dronne à 10h, Balade Plantes Sauvages à 10h45, Atelier TATAKI ZOME: initiation aux empreintes végétales martelées . Marché Artisanal toute la journée: artisanat d’art, artistes et producteurs locaux. Food trucks et buvette. .

134 Moulin du Pont Montagrier 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 64 41 62 a.lagaude@ccpr24.fr

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English : Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne

Visit the Maison de la Dronne at 10am, Wild Plant Walk at 10:45am, TATAKI ZOME workshop: introduction to hammered plant imprints.

L’événement Moulins en Fête et Ascension des Métiers d’Art à La Maison de la Dronne Montagrier a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne