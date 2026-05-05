Moulins en fête, Moulin de Bruno, Foissiat

Moulins en fête 16 et 17 mai Moulin de Bruno Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Moulins en fête

au Moulin de Bruno à JAYAT (01)

Visites guidées

Buvette – friture – gaufres bressanes

Exposants : Miel – Vannerie – Cordes – Porcelaine

Moulin de Bruno 270 route du Moulin de Bruno 01340 Jayat Foissiat 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.moulinsdelain.fr/moulins-en-fete-les-16-et-17-mai-2026/ »}]

Visites guidées et animations au Moulin de Bruno à JAYAT (01) moulins moulinsenfête

Moulins en fête