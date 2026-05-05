Moulins en fête, Moulin de Bruno, Foissiat
Moulins en fête, Moulin de Bruno, Foissiat samedi 16 mai 2026.
Moulins en fête 16 et 17 mai Moulin de Bruno Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Moulins en fête
au Moulin de Bruno à JAYAT (01)
Visites guidées
Buvette – friture – gaufres bressanes
Exposants : Miel – Vannerie – Cordes – Porcelaine
Moulin de Bruno 270 route du Moulin de Bruno 01340 Jayat Foissiat 01340 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.moulinsdelain.fr/moulins-en-fete-les-16-et-17-mai-2026/ »}]
Visites guidées et animations au Moulin de Bruno à JAYAT (01) moulins moulinsenfête
Moulins en fête