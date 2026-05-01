Azay-sur-Indre

Moulins en fête Moulin de la Follaine

2 chemin du Moulin Azay-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Visite guidée d’un moulin du 15ème siècle dont la rénovation a sauvegardé la roue et les mécanismes d’entraînement des meules. Échanges sur le fonctionnement d’un moulin et les enjeux du maintien de ces ouvrages sur la ressource et la qualité de l’eau.

Exposition d’art dans le parc.

Visite guidée d’un moulin du 15ème siècle dont la rénovation a sauvegardé la roue et les mécanismes d’entraînement des meules toujours fonctionnels. Installation d’une génératrice pour la production d’hydroélectricité. Explications sur le fonctionnement et la réglementation des moulins. Échanges sur les enjeux du maintien des ouvrages en rivière sur la ressource et la qualité d’eau. Conséquences des politiques de gestion de l’eau menée par l’état.

Grand parc accessible avec exposition d’œuvres d’art. .

2 chemin du Moulin Azay-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 65 21 contact@moulindefollaine.com

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English :

Guided tour of a 15th-century mill whose renovation has preserved the wheel and millstone drive mechanisms. Discuss how a mill works and the impact of maintaining these structures on water resources and quality.

Art exhibition in the park.

L’événement Moulins en fête Moulin de la Follaine Azay-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire