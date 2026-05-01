Moulins en Fête Moulin de Villefavard Villefavard

Villefavard

Moulins en Fête

Moulin de Villefavard 1 Moulin de Villefavard Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le moulin familial depuis près de 300 ans, en cours de restauration, ouvre ses portes. Lors de 2 visites guidées, vous pourrez assister à une démonstration de production de farine, interrompue depuis 62 ans. A midi le repas sera préparé et servi par les bénévoles de l’association sous le saule près de la rivière. Le pain sera cuit dans le four à bois du site. L’après midi, le spectacle de Augusto de Alencar, comédien, musicien ravira les oreilles du public avec un récit de voyages. Quelques producteurs vous permettront de découvrir des produits locaux. Le soleil sera là, la verdure et le sentier près de la Semme vous permettront de profiter pleinement d’un lieu idyllique. .

Moulin de Villefavard 1 Moulin de Villefavard Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 07 88 moulin.villefavard@gmail.com

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English : Moulins en Fête

L’événement Moulins en Fête Villefavard a été mis à jour le 2026-04-13 par Terres de Limousin