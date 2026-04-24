Orbec

Moulins, sauve qui peut un documentaire de Michel Chrétien

4 Place Joffre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16 19:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Projection d’un documentaire de 26 mn et échanges avec l’équipe de réalisation.

Projection d’un documentaire de 26 mn et échanges avec l’équipe de réalisation.

En 1830, le long de la vallée de l’Orbiquet, en Normandie, 90 moulins utilisaient la force hydraulique pour faire tourner des machines.

Près de deux siècles plus tard, la majorité de ces moulins a disparue.

Que sont-ils devenus… que vont-ils devenir ?

Chaque moulin répond à cette question, témoigne de son histoire, de son état actuel, des projets…

Les restaurations ne se font pas sans obstacles. Ce patrimoine industriel est en danger. Pour sauver les moulins il faut leur trouver d’autres usages ; patrimoniaux, touristique, écologique, énergétique… .

4 Place Joffre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66

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English : Moulins, sauve qui peut un documentaire de Michel Chrétien

Screening of a 26-minute documentary and discussion with the production team.

L’événement Moulins, sauve qui peut un documentaire de Michel Chrétien Orbec a été mis à jour le 2026-04-24 par Calvados Attractivité