Visite guidée flash Lottin, Musée du Vieux Manoir, Orbec
Visite guidée flash Lottin, Musée du Vieux Manoir, Orbec samedi 23 mai 2026.
Visite guidée flash Lottin Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Musée du Vieux Manoir Calvados
Durée 20 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:50:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00
A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez vous découvrir le musée du Vieux Manoir d’Orbec de nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à découvrir l’accrochage « Inspiration pan de bois » et les deux nouvelles salles autour de Raymond Bigot et Victorien Lottin de Laval.
Musée du Vieux Manoir 107 Rue Grande, 14290 Orbec, France Orbec 14290 Calvados Normandie 33231325889 https://lisieux-normandie.fr/culture/musee-dorbec Le Musée du Vieux Manoir d’Orbec est implanté dans une architecture d’exception datée de 1568. Lieu incontournable pour tout visiteur du Pays d’Auge, il présente des façades à pan de bois sculpté dans un style Renaissance. À l’intérieur, les collections permanentes se déploient sur quatre niveaux illustrant l’histoire et les traditions locales. Plurielles, elles mêlent archéologie, sciences naturelles, traditions populaires et beaux-arts.
A partir de 19h jusqu’à 22h30, venez vous découvrir le musée du Vieux Manoir d’Orbec de nuit ! A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous vous invitons à découvrir l’accrochage « Inspiration…
©Pôle Muséal Agglomération Lisieux Normandie
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