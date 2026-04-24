Orbec

Divine Comédie un concert Lora GABRIEL au Petit Moulin

15 rue Saint-Pierre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au fil de sa Divine Comédie en six actes, Lora Gabriel livre confidences intimes et réflexions sociétales dans une électro-pop intense.

Sans jamais verser dans la complaisance ni à l’inverse dans une violence de forme, elle explore avec subtilité les fêlures de l’individu, qu’il soit isolé ou immergé dans le collectif, confronté à sa vulnérabilité naturelle ou aux injonctions de son environnement.

Oscillant entre mélancolie et urgence d’une prise de conscience, mais toujours dans la douceur, ses textes justes sont portés par une voix pure et des mélodies tout à la fois lumineuses et entêtantes .

15 rue Saint-Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66 lepetitmoulin.orbec@gmail.com

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English : Divine Comédie un concert Lora GABRIEL au Petit Moulin

L’événement Divine Comédie un concert Lora GABRIEL au Petit Moulin Orbec a été mis à jour le 2026-04-24 par Calvados Attractivité