Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec

Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec

Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec samedi 30 mai 2026.

Lieu : Petit Moulin d'Orbec

Adresse : 15 rue Saint Pierre

Ville : 14290 Orbec

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Orbec

Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec

Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb
20h45 Concert de Lora Grabriel
22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir
Création et illuminations des mandalas avec Sym Art Seb et illuminations des jets d’eau et du lavoir
17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb
20h45 Concert de Lora Grabriel
22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir   .

Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66  lepetitmoulin.orbec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec

5pm to 8pm Come and help create giant mandalas with Sym Art Seb
8.45pm Concert by Lora Grabriel
10pm Mandalas, fountains and washhouse illuminated

L’événement Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Orbec a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados

À voir aussi à Orbec (Calvados)