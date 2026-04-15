Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec
Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec samedi 30 mai 2026.
Orbec
Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec
Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb
20h45 Concert de Lora Grabriel
22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir
Création et illuminations des mandalas avec Sym Art Seb et illuminations des jets d’eau et du lavoir
17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb
20h45 Concert de Lora Grabriel
22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir .
Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66 lepetitmoulin.orbec@gmail.com
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English : Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec
5pm to 8pm Come and help create giant mandalas with Sym Art Seb
8.45pm Concert by Lora Grabriel
10pm Mandalas, fountains and washhouse illuminated
L’événement Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Orbec a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados
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