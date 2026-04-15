Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Petit Moulin d’Orbec Orbec

Orbec

Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec

Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb

20h45 Concert de Lora Grabriel

22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir

Création et illuminations des mandalas avec Sym Art Seb et illuminations des jets d’eau et du lavoir

17h à 20h Venez participer à la création des mandalas géants avec Sym Art Seb

20h45 Concert de Lora Grabriel

22h illuminations mandalas, des jets d’eau et du lavoir .

Petit Moulin d’Orbec 15 rue Saint Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66 lepetitmoulin.orbec@gmail.com

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English : Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec

5pm to 8pm Come and help create giant mandalas with Sym Art Seb

8.45pm Concert by Lora Grabriel

10pm Mandalas, fountains and washhouse illuminated

L’événement Pierres en Lumières au Petit Moulin d’Orbec Orbec a été mis à jour le 2026-04-15 par Conseil Départemental du Calvados