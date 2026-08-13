Informations pratiques

Mourèze

MOURÈZE SES ROCHERS RUINIFORMES ET SON CHÂTEAU

Mourèze Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Venez découvrir toute l’histoire du village et ces particularités géologiques.

Venez découvrir toute l’histoire du village et ces particularités géologiques.

Le promontoire du château de Mourèze perché sur des rochers dolomitiques est cerné d’un paysage de far west. Lieu très minéral, c’est pourtant un véritable château d’eau sous le Mont Liausson.

Un lieu unique et riche en biodiversité, à redécouvrir absolument. Parcours de 3 kms.

Proposé par Aphyllanthe Randonnée, Laure Charpentier, accompagnatrice en montagne diplômée, géomédiatrice du Géoparc.

Sur inscription.

Prévoir baskets, eau. .

Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English : MOURÈZE SES ROCHERS RUINIFORMES ET SON CHÂTEAU

Come discover the village’s entire history and its geological features.

L’événement MOURÈZE SES ROCHERS RUINIFORMES ET SON CHÂTEAU Mourèze a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS