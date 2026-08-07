Informations pratiques

Mourèze

MOURÈZE AUTREMENT

Mourèze Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Venez redécouvrir Mourèze sous un autre angle ! Laure Charpentier, Géomédiatrice et Accompagnatrice en Montagne, vous guide sur un parcours atypique, qui emprunte la piste de la voie secondaire romaine menant à Luteva. Puis vous poursuivez sur le sentier des Rats, pour suivre les traces de Gaston Combarnous, ancien érudit local, qui avait tant d’histoires à raconter de ces rochers ruiniformes.

Situé au coeur du Grand Site de France et du Géoparc, venez redécouvrir Mourèze sous un autre angle. Laure Charpentier, Géomédiatrice et Accompagnatrice en Montagne, vous guide sur un parcours atypique, qui emprunte la piste de la voie secondaire romaine menant à Luteva. Puis vous

poursuivez sur le sentier des Rats, pour suivre les traces de Gaston Combarnous, ancien érudit local, qui avait tant d’histoires à raconter de ces rochers ruiniformes. .

Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : MOURÈZE AUTREMENT

Come rediscover Mourze from a different perspective! Laure Charpentier, a geologist and mountain guide, will lead you on a unique trail that follows the route of the secondary Roman road leading to Luteva. You’ll then continue along the “Sentier des Rats” trail, following in the footsteps of Gaston Combarnous, a former local scholar who had so many stories to tell about these rock formations.

L’événement MOURÈZE AUTREMENT Mourèze a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS