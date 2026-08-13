Informations pratiques

Mourèze

MA JOIE COMME TRANCHÉE

Avenue des platanes Mourèze Hérault

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Ktha compagnie développe une forme de théâtre dans laquelle les interprètes s’adressent aux spectateur·rices, en les regardant droit dans les yeux. Un théâtre intime et personnel, adressé, qui parle du monde contemporain immédiat, d’aujourd’hui, d’ici.

La joie érigée comme rempart, comme bouclier, comme tranchée…

Ma joie comme tranchée c’est la douceur de nos présences comme base, comme socle, comme point de départ.

Pour laisser monter la colère, la dire devant toi parce que j’ai bien le droit. Laisser échapper parce que c’est

impossible à retenir, des salves, parce que ça fait du bien, parce qu’on en a besoin, parce qu’elles sont légitimes et que ça va peut-être nous sauver de ce qui vient, de les laisser sortir… C’est une pièce de théâtre pour trois interprètes, cent spectateur.ices et de la fumée. Beaucoup de fumée.

C’est protéger nos joies avec les dents s’il le faut. C’est comment on n’abandonne pas. On n’abandonnera pas.

La Ktha compagnie développe une forme de théâtre dans laquelle les interprètes s’adressent aux spectateur·rices, en les regardant droit dans les yeux. Un théâtre intime et personnel, adressé, qui parle du monde contemporain immédiat, d’aujourd’hui, d’ici.

Dès 12 ans

Parking à l’entrée du village (2 €) .

Avenue des platanes Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29 billetterielesillon@cc-clermontais.fr

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English : MA JOIE COMME TRANCHÉE

The Ktha Company is developing a form of theater in which the performers address the audience, looking them straight in the eye. It is an intimate, personal, and direct form of theater that speaks to the immediate contemporary world—today, right here.

L’événement MA JOIE COMME TRANCHÉE Mourèze a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS