MOURIR D’AIMER, LES AMANTS MAUDITS – PALAIS DES CONGRES Dijon

MOURIR D’AIMER, LES AMANTS MAUDITS Début : 2026-03-01 à 17:00. Tarif : – euros.

MDA PRODUCTION / SASU PRÉSENTE : MOURIR D’AIMER, LES AMANTS MAUDITSUne histoire d’amour au cœur de Mai 68.Alors que la France est secouée par les révoltes étudiantes et les grèves de Mai 68, une passion interdite surgit là où on ne l’attend pas. Emma, professeure idéaliste, et Pierre, lycéen en quête d’absolu, tombent amoureux. Mais dans une société encore très rigide, cette relation choque. Les parents, la justice, l’opinion publique… tout s’oppose à leur liaison. Un amour interdit, qui va bousculer leur vie… et peut-être bien plus. Ce spectacle musical mêle émotion, utopie et convictions, sur fond de bouleversements sociaux. Sur scène, 16 chanteurs, comédiens et danseurs font revivre cette histoire poignante, entre théâtre, chansons originales et chorégraphies habitées. Une mise en scène contemporaine, puissante et épurée, au service d’un récit universel qui interroge notre rapport à la liberté, à l’amour et à la révolte. Un spectacle total, sensible et engagé. Mise en scène : Grégory FOSTIERÉcrit par : Fabrice GAUVIN & Grégory FOSTIERChorégraphies : Cécile BLAIRECostumes : Christine THOMASDécors : Lucas LAILLIERLumières : Guillaume RIMET Avec le soutien de la SACEM – ADAMI – SPEDIDAM

PALAIS DES CONGRES BD DE CHAMPAGNE 21000 Dijon 21