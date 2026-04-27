Donzenac

Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac

Donzenac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Les Amis de Donzenac vous proposent une Promenade à la découverte du Puy de Brochs et des ses nombreux vestiges médiévaux , suivie d’un moment convivial sous la halle avec des produits locaux. Rendez-vous sous la halle.

réservation au 05 55 24 08 80 .

Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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English : Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac

L’événement Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme