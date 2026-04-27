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Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac

Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac

Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 19270 Donzenac

Département : Corrèze

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Donzenac

Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac

Donzenac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

Les Amis de Donzenac vous proposent une Promenade à la découverte du Puy de Brochs et des ses nombreux vestiges médiévaux , suivie d’un moment convivial sous la halle avec des produits locaux. Rendez-vous sous la halle.
réservation au 05 55 24 08 80   .

Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac

L’événement Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme

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