Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac
Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac jeudi 16 juillet 2026.
Donzenac
Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac
Donzenac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Les Amis de Donzenac vous proposent une Promenade à la découverte du Puy de Brochs et des ses nombreux vestiges médiévaux , suivie d’un moment convivial sous la halle avec des produits locaux. Rendez-vous sous la halle.
réservation au 05 55 24 08 80 .
Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac
L’événement Mousta’chut les visites éclairées Découvrez l’Histoire de Donzenac Donzenac a été mis à jour le 2026-04-27 par Brive Tourisme
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