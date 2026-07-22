Moutouade et portes ouvertes Salle des fêtes Lascazères
dimanche 2 août 2026 · Salle des fêtes · Lascazères
Informations pratiques
Lascazères
Moutouade et portes ouvertes
Salle des fêtes LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02 17:30:00
Date(s) :
2026-08-02
C’est un rendez-vous estival incontournable du territoire à ne surtout pas manquer ! Le dimanche 2 août 2026, la commune de Lascazères célèbre la 31ème édition de sa traditionnelle moutouade et portes ouvertes.
Installez-vous sur la charmante place de la Laïcité, à l’ombre des platanes centenaires, pour vivre un grand repas champêtre et chaleureux. L’ambiance promise est résolument festive, conviviale et gourmande, le tout rythmé par l’animation musicale en direct du groupe Couleur Café !
Côté table un menu festif aux saveurs du terroir
Pour cette 31ème édition, un repas généreux mettant à l’honneur les trésors culinaires de notre région vous est proposé
Melon de Lectoure rafraîchissant
Jambon de Bayonne
Agneaux grillés au feu de bois
Haricots tarbais cuisinés à notre façon
Fromage des Pyrénées pur brebis
Croutades traditionnelles
Café et pousse-café
Sélection de vins du Pays de Gascogne, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh
Informations utiles pour les convives
Les apéritifs sont proposés au tarif de 2 €.
Prière d’apporter vos propres couverts complets pour le repas.
Animation Ambiance musicale assurée par Couleur Café
Inscriptions et réservations
Pensez à réserver impérativement avant le 27 juillet (règlement à effectuer lors de l’inscription).
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Salle des fêtes LASCAZERES Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 35 39 mairie.lascazeres@wanadoo.fr
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English :
This is a must-see summer event in the region—don’t miss it! On Sunday, August 2, 2026, the town of Lascazères will celebrate the 31st edition of its traditional moutouade and open house.
Take a seat in the charming Place de la La%EFcit%E9, in the shade of century-old plane trees, to enjoy a hearty, warm, country-style meal. The atmosphere is sure to be festive, friendly, and full of delicious food, all set to the rhythm of live music by the band Couleur Café!
On the menu: a festive meal featuring local flavors
For this 31st edition, we’re offering a generous meal showcasing our region’s culinary treasures:
Refreshing Lectoure melon
Bayonne ham
Wood-fired grilled lamb
Tarbais beans cooked our way
Pure sheep’s milk cheese from the Pyrenees
Traditional croutades
Coffee and digestif
Selection of wines from the Pays de Gascogne, Madiran, and Pacherenc du Vic-Bilh
Useful information for guests:
Aperitifs are available for 2 ?.
Please bring your own complete set of cutlery for the meal.
Entertainment: Musical entertainment provided by Couleur Café
Registration and Reservations:
Please be sure to reserve your spot before July 27 (payment due at the time of registration).
L’événement Moutouade et portes ouvertes Lascazères a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65