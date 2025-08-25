Mouvement(s) MPAA/Saint-Germain Paris

Mouvement(s) MPAA/Saint-Germain Paris jeudi 19 mars 2026.

Spectacle mouvant et sonore pour six artistes impatient·es, Mouvement(s)

fait référence aux mouvements d’une symphonie, aux mouvements qui

naissent de revendications, du sentiment d’injustice. Six personnes

prennent place dans une salle de conférence. Elles se préparent mais ne

sont pas préparées à ce qui les attend… l’attente. Les émotions et

états qui en découlent s’incarnent en gestes. Délais, expectatives,

pauses, suspensions, incertitudes, impatiences, colères, ennuis,

espoirs, retards… à l’image du monde en attente de changement, de

réponses, de sens.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Spectacle mouvant et sonore pour six artistes impatient·es.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-19T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T19:30:00+02:00_2026-03-19T21:00:00+02:00

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs