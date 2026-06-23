Moyen Âge Forever Concarneau
Moyen Âge Forever Concarneau lundi 6 juillet 2026.
Concarneau
Moyen Âge Forever
Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Moyen Âge Forever est une comédie historique ludique et interactive.
Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses; l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés: paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire.
3 représentations à 11h, 14h et 17h
Tout public Durée: 60min env. En plein air Prix libre .
Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 29 43 45 84
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English :
L’événement Moyen Âge Forever Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA
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