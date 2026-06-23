Concarneau

Moyen Âge Forever

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Moyen Âge Forever est une comédie historique ludique et interactive.

Deux visions du Moyen Âge s’entrechoquent l’une enfantine, remplie de chevaliers et de princesses; l’autre savante, rigoureuse à l’excès. Un spectacle joyeux et participatif qui démonte les clichés: paysans, femmes, vie quotidienne, hygiène, peurs collectives, théâtre médiéval et grands récits qui nourrissent encore notre imaginaire.

3 représentations à 11h, 14h et 17h

Tout public Durée: 60min env. En plein air Prix libre .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 29 43 45 84

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English :

L’événement Moyen Âge Forever Concarneau a été mis à jour le 2026-06-23 par OTC CCA