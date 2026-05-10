MR. & MR. / À contre-courant Promenade Éric-Tabarly 75019

À contre-courant, Projet de navigation, installation visuelle et sonore, 2026

Le 3 avril 2026, la LUSA, un petit pointu méditerranéen, a quitté le port de Sète, dans le Sud de la France. Pendant deux mois, il a remonté près de 1 000 km de ﬂeuves et de canaux, franchissant 171

écluses, de la Méditerranée jusqu’à Paris. Ce voyage est une œuvre en mouvement, une traversée géographique, symbolique et affective explorant les liens entre territoires, paysages et création. Pendant le voyage : des rencontres, des collectes, des temps de création, faisant du parcours lui-même une partie intégrante de l’œuvre.

À l’arrivée, le projet se transforme en installation ﬂottante inspirée des géants du car-naval et accompagnée d’une installation sonore permettant au public de découvrir les coulisses de la traversée. Construite progressivement au ﬁl du voyage, cette œuvre mêle création contemporaine et participation des habitants croisés au ﬁl de l’eau. Elle prolonge Nuit Blanche au-delà de la Capitale, crée des ponts entre les régions et embarque à chaque étape un peu de l’âme des territoires traversés.

Mr. & Mr. est un studio de création fondé en 2010 et implanté à Montpellier et Sète, composé du duo de designers Alexis Lautier et Pierre Talagrand. Leur pratique hybride mêle design, artisanat, architecture et détournement de matériaux. Leur travail explore les usages du quotidien à travers une approche sensible où la temporalité, l’expérience et l’expérimentation occupent une place centrale.

Revivez leur traversée sur le journal de bord

Les Majors Girls Les Majors Girls de Montpellier proposent des démonstrations de majorettes à proximité de

l’installation flottante À contre-courant de Mr. & Mr.

À 19h et à 23h50

Un projet artistique itinérant qui relie Sète à Paris par les voies fluviales et transforme ce voyage en installation flottante nourrie de rencontres, de paysages et de mémoires traversées.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Promenade Éric-Tabarly Prom. Éric-Tabarly, 75019 Paris (à proximité du 33 Quai de la Loire) 75019 75019



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