Multicolore- Compagnie En Attendant La Marée Place de Presteigne Ligné

Informations pratiques

Ligné

Multicolore- Compagnie En Attendant La Marée

Place de Presteigne Au Préambule Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 15:15:00

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

Venez assister au spectacle Multicolore de la compagnie En Attendant La Marée , le mardi 26 janvier.

Venez écouter l’histoire de Blanc qui vit heureux dans son monde blanc, sans connaître la saveur des couleurs.

Jusqu’au jour où un multicolore vient emménager dans la maison d’en face…

Séances ouvertes au public sous condition de places disponibles, priorité aux écoles de la commune.

Dès 18 mois .

Place de Presteigne Au Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 27 18 espace.culturel@ligne.fr

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English :

Come see the show Multicolore by the En Attendant La Mar%E9e theater company on Tuesday, January 26.

L’événement Multicolore- Compagnie En Attendant La Marée Ligné a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis