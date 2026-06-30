Mur Mure Gare du Midi Biarritz
Mur Mure Gare du Midi Biarritz samedi 3 avril 2027.
Biarritz
Mur Mure
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 20:30:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Comment deux personnes que tout oppose pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ? Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n’a besoin que d’une chose le silence absolu. Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen ! Jérémie Lippmann orchestre avec délice ces situations au burlesque détonnant et à la folie revigorante. Une belle parenthèse théâtrale, idéale pour les amateurs de comédie romantique !
Une comédie drôle et sensible, une vraie réussite ! .
Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Mur Mure
L’événement Mur Mure Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz
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