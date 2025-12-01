Murder Party 1624 Le Jeu des Dagues Saint-Étienne-de-Chigny
Murder Party 1624 Le Jeu des Dagues Saint-Étienne-de-Chigny samedi 28 mars 2026.
Murder Party 1624 Le Jeu des Dagues
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire
Dimanche 2026-03-28 15:00:00
2026-03-29
2026-03-28
1624 Le Jeu des Dagues
Un meurtre s’invite à la cour du Roi…
Saurez-vous lever le voile sur le coupable.
Partez sur les pas de Louis XIII le temps d’un week-end au Château de Beauvois à travers une enquête hors du temps.
Un séjour incluant la café d’accueil le Samedi 28 Mars à 15h00, le dîner accompagné des vins, la nuitée, le petit déjeuner du lendemain et le déjeuner pour clôturer cette enquête. .
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire reception.beauvois@lamaisonyounan.com
English :
1624 The Game of Daggers
A murder invites itself to the King’s court…
Can you uncover the culprit?
Follow in the footsteps of Louis XIII for a weekend at Château de Beauvois, with a timeless investigation.
