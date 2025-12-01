Murder Party 1624 Le Jeu des Dagues Saint-Étienne-de-Chigny

Murder Party 1624 Le Jeu des Dagues

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-28

1624 Le Jeu des Dagues

Un meurtre s’invite à la cour du Roi…

Saurez-vous lever le voile sur le coupable.

Partez sur les pas de Louis XIII le temps d’un week-end au Château de Beauvois à travers une enquête hors du temps.

Un séjour incluant la café d’accueil le Samedi 28 Mars à 15h00, le dîner accompagné des vins, la nuitée, le petit déjeuner du lendemain et le déjeuner pour clôturer cette enquête. .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire reception.beauvois@lamaisonyounan.com

English :

1624 The Game of Daggers

A murder invites itself to the King’s court…

Can you uncover the culprit?

Follow in the footsteps of Louis XIII for a weekend at Château de Beauvois, with a timeless investigation.

