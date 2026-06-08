Murder Party au Château de Kériolet Concarneau
Murder Party au Château de Kériolet Concarneau jeudi 25 juin 2026.
Concarneau
Murder Party au Château de Kériolet
Château de Keriolet Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-06-25
Soyez les enquêteurs d’un soir !
Scénario de Stéphane Jaffrezic avec le concours des acteurs de l’association Impro Libre de Concarneau.
Tout public Seul, en famille ou entre amis.
Les jeudis 25 juin, 02, 09,16,23 et 30 juillet et le 06 et 13 août
19h45 > 20h Accueil billetterie
20h > 20 h 30 visite du château (repérage des lieux du déroulement de l’enquête)
20 h 30 consignes du scénariste
20 h 45 début de l’enquête
Uniquement sur réservation 06 88 10 31 49
TARIF Adultes 20€ -15 ans 15€ .
Château de Keriolet Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 88 10 31 49
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English :
L’événement Murder Party au Château de Kériolet Concarneau a été mis à jour le 2026-05-29 par OTC CCA
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