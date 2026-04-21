Campénéac

Murder Party au Château de Trécesson

Château de Trécesson Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Dans une atmosphère du XIXeme siècle, menez l’enquête au château de Trécesson pendant une heure afin de résoudre un étrange mystère. Entre amis ou en famille, vous serez plongés dans un scénario où vous devrez mettre à l’épreuve votre déduction d’investigateur retrouver les indices, les analyser et les mettre en relation pour avancer dans une histoire rocambolesque.

Cette animation immersive est accessible à partir de 10 ans et se déroule en intérieur, avec quatre sessions par jour.

Tous les jours de la semaine (hors week-ends) du 6 juillet au 28 août. Jeu en équipe, de préférence jusqu’à 6 joueurs.

Réservation en ligne obligatoire sur le site du château (places limitées).

Prêts à démêler les fils de l’intrigue ? Le mystère vous attend… .

Château de Trécesson Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 87 14

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English :

L’événement Murder Party au Château de Trécesson Campénéac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande