Murder Party grandeur nature – Résolvez l’enquête !, Musée de la nacre et de la tabletterie, Méru

Murder Party grandeur nature – Résolvez l’enquête ! Samedi 23 mai, 18h30 Musée de la nacre et de la tabletterie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la Nacre et de la Tabletterie vous invite à vivre une expérience immersive hors du commun…

Plongez dans l’atmosphère mystérieuse d’une soirée spirite orchestrée par la Compagnie de la Fortune. Alors que les esprits sont invoqués, l’un d’eux révèle un terrible secret : il a été assassiné.

Saurez-vous percer l’énigme ?

Menez l’enquête aux côtés de l’inspecteur Bell, recueillez les indices, interrogez les suspects et démasquez le coupable dans cette Murder Party grandeur nature, au cœur du musée.

Frissons, suspense et convivialité garantis pour une soirée inoubliable, à partager entre amis ou en famille.

Inscription recommandée – places limitées..

Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, France Méru 60110 Oise Hauts-de-France 0344226174 https://www.musee-nacre.com https://www.facebook.com/Museedelanacre;https://www.instagram.com/musee_nacre_tabletterie;https://www.youtube.com/channel/UC2LlkRSEqyd7iOsbeYt3KIg/videos [{« type »: « email », « value »: « reservation@musee-nacre.fr »}] Installé dans une ancienne usine du XIXe siècle, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru s’efforce de conserver et de mettre en scène un artisanat local autrefois florissant en passe de disparaître.

Les métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre et de matières semi-précieuses (corne, écaille, ivoire, os, bois exotiques, etc.) vous y seront exposés par des guides démonstrateurs. Pas à pas, vous découvrirez avec eux la fabrication d’un bouton de nacre dans un atelier de boutonnier fidèlement reconstitué et activé par une machine à vapeur. Par la route, 50 minutes depuis Paris via l’autorouteA15/N184/A16 sortie Méru

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de la Nacre et de la Tabletterie vous invite à vivre une expérience immersive hors du commun…

©musée de la nacre