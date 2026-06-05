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Murets en pierres sèches autour d’Aulon RDV Place du village Aulon

Murets en pierres sèches autour d’Aulon RDV Place du village Aulon mardi 20 octobre 2026.

Lieu : RDV Place du village

Adresse : AULON

Ville : 65240 Aulon

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 20 octobre 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aulon

Murets en pierres sèches autour d’Aulon

RDV Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Au cours d’une balade à 2 voix vous découvrirez le patrimoine agro-pastoral du
village d’Aulon et des granges alentours construit en pierres sèches, ainsi que la
faune et la flore qui peut s’y installer.
Dans le cadre du chantier participatif Murets d’art.   .

RDV Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this 2-voice walk, you’ll discover the agro-pastoral heritage of the
of the village of Aulon and the surrounding dry-stone barns, as well as the flora and fauna
and the flora and fauna that can be found there.

L’événement Murets en pierres sèches autour d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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