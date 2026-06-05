Murets en pierres sèches autour d’Aulon RDV Place du village Aulon
Murets en pierres sèches autour d’Aulon RDV Place du village Aulon mardi 20 octobre 2026.
Aulon
Murets en pierres sèches autour d’Aulon
RDV Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Au cours d’une balade à 2 voix vous découvrirez le patrimoine agro-pastoral du
village d’Aulon et des granges alentours construit en pierres sèches, ainsi que la
faune et la flore qui peut s’y installer.
Dans le cadre du chantier participatif Murets d’art. .
RDV Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
During this 2-voice walk, you’ll discover the agro-pastoral heritage of the
of the village of Aulon and the surrounding dry-stone barns, as well as the flora and fauna
and the flora and fauna that can be found there.
L’événement Murets en pierres sèches autour d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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