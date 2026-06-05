Aulon

Murets en pierres sèches autour d’Aulon

RDV Place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Au cours d’une balade à 2 voix vous découvrirez le patrimoine agro-pastoral du

village d’Aulon et des granges alentours construit en pierres sèches, ainsi que la

faune et la flore qui peut s’y installer.

Dans le cadre du chantier participatif Murets d’art. .

RDV Place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

During this 2-voice walk, you’ll discover the agro-pastoral heritage of the

of the village of Aulon and the surrounding dry-stone barns, as well as the flora and fauna

and the flora and fauna that can be found there.

L’événement Murets en pierres sèches autour d’Aulon Aulon a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65