Murmuration – Blue Edition, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Murmuration – Blue Edition 8 – 10 février 2027 La Cité Bleue

Dès CHF 9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-08T19:30:00+01:00 – 2027-02-08T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-10T19:30:00+01:00 – 2027-02-10T20:30:00+01:00

Dance Area Genève et La Cité Bleue s’associent pour une création qui s’inscrit dans l’univers singulier de Sadeck Berrabah, figure incontournable de la scène chorégraphique contemporaine. Avec Murmuration, le chorégraphe a imposé une signature immédiatement reconnaissable : une écriture d’une précision extrême, où les corps tracent des lignes, se déploient en figures géométriques et se fondent dans un mouvement collectif hypnotique, inspiré des nuées d’oiseaux en vol.

Murmuration – Blue Edition est une refonte de cette œuvre, pensée comme une recréation spécifique pour La Cité Bleue. Dix jeunes danseurs de Dance Area s’approprient ce langage exigeant et visuel, où chaque geste compte et où l’individu s’inscrit dans une architecture d’ensemble. La chorégraphie devient un organisme vivant, en perpétuelle transformation, où le groupe respire, vibre et évolue à l’unisson.

Dans cette version, la danse entre en dialogue étroit avec la musique, non comme un simple accompagnement, mais comme une force structurante. Pensé comme un laboratoire de transmission, le projet permet à ces jeunes interprètes de se confronter à une écriture chorégraphique d’une grande exigence, tout en faisant émerger une énergie nouvelle. Murmuration – Blue Edition transforme la scène en un espace de précision, de confiance et de dépassement, avec une écriture chorégraphique parmi les plus marquantes d’aujourd’hui.

La Cité Bleue Genève, Festival Antigel, Dance Area Genève

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/4LW9JPCJ1G/events/1619684 »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Dance Area Genève et La Cité Bleue s’associent pour une création qui s’inscrit dans l’univers singulier de Sadeck Berrabah, figure incontournable de la scène chorégraphique contemporaine.

(C) Rockhal