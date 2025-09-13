Murmures d’ailleurs – Kibou Collectif Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Nous sommes un groupe, une meute, une communauté en recherche de notre équilibre, chacun·e·s avec nos forces, nos fragilités, nos élans. Mais que se passe-t-il quand quelque chose d’extérieur vient troubler notre lien, notre équilibre ? Mené par une ambiance sauvage et l’intuition animale, ce spectacle explore la fragilité et la force du collectif autour d’un langage de cirque et du mouvement.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)

Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 08 janvier 2026 au vendredi 09 janvier 2026 :

jeudi

de 20h00 à 21h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein : 19 €

Tarif réduit : 16 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Tout public.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/