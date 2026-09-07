Mûrs-Érigne naguère…, Espace Bellevue, Mûrs-Erigné

Informations pratiques

Mûrs-Érigne naguère… Dimanche 20 septembre, 09h00 Espace Bellevue Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Mûrs-Érigne naguère…

C’était au temps où Mûrs ne s’appelait pas encore Mûrs-Érigné”

Pour la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains, deux thèmes sont à l’honneur : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

La ville de Mûrs-Erigné et l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine vous propose de remonter le temps en revisitant ses photos anciennes qui vous seront présentées et commentées au cours d’une balade de 9h à 11 h sur la Roche d’Erigné avec commentaires de photos anciennes.

Espace Bellevue 10A Chemin de Bellevue, 49610 Mûrs-Erigné Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.57.81.85 https://www.murs-erigne.fr/ – parking à proximité

Mûrs-Érigne naguère…

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