Mûrs-Érigne naguère…, Espace Bellevue, Mûrs-Erigné
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Bellevue · Mûrs-Erigné
Informations pratiques
Mûrs-Érigne naguère… Dimanche 20 septembre, 11h00 Espace Bellevue Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Mûrs-Érigne naguère…
C’était au temps où Mûrs ne s’appelait pas encore Mûrs-Érigné
La ville de Mûrs-Erigné et l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine vous propose de remonter le temps en revisitant ses photos anciennes qui vous seront présentées et commentées au cours d’une balade 11h. Rendez-vous à l’Espace Bellevue pour découvrir des quartiers de Mûrs-Erigné. Ceux qui n’auront pas fait la balade de 9h à la Roche d’Erigné pourrons nous y rejoindre.
12h verre de l’amitié offert par la ville de Mûrs-Erigné
Que cette matinée soit l’occasion de porter un regard plus attentif sur notre patrimoine commun, de mieux connaître son histoire pour mieux le protéger.
Espace Bellevue 10A Chemin de Bellevue, 49610 Mûrs-Erigné Mûrs-Erigné 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.57.81.85 https://www.murs-erigne.fr/ – parking à proximité
Mûrs-Érigne naguère…
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