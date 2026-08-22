Informations pratiques

Crissay-sur-Manse

Murs et Murmures Salon du livre

Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Nouvelle édition de la manifestation littéraire Murs et Murmures , dans l’un des plus beaux villages de France, Crissay-sur-Manse, la perle de la Touraine.

De nombreux auteurs seront présents pour échanger avec vous.

Restauration, buvette et animation musicale sur place.

Nouvelle édition de la manifestation littéraire Murs et Murmures , dans l’un des plus beaux villages de France, Crissay-sur-Manse, la perle de la Touraine.

De nombreux auteurs seront présents pour échanger avec vous.

Restauration, buvette et animation musicale sur place. .

Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

After a few years’ hiatus, the Murs et Murmures literary event is back, in one of France’s most beautiful villages, Crissay-sur-Manse, the pearl of Touraine.

Note the lecture Le mystère de l’église de Crissé at 3pm by M. Mirault, in the church of Saint-Maurice.

Restaura

L’événement Murs et Murmures Salon du livre Crissay-sur-Manse a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme