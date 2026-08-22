Murs et Murmures Salon du livre Crissay-sur-Manse
dimanche 6 septembre 2026 · Crissay-sur-Manse
Informations pratiques
Crissay-sur-Manse
Murs et Murmures Salon du livre
Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Nouvelle édition de la manifestation littéraire Murs et Murmures , dans l’un des plus beaux villages de France, Crissay-sur-Manse, la perle de la Touraine.
De nombreux auteurs seront présents pour échanger avec vous.
Restauration, buvette et animation musicale sur place.
Nouvelle édition de la manifestation littéraire Murs et Murmures , dans l’un des plus beaux villages de France, Crissay-sur-Manse, la perle de la Touraine.
De nombreux auteurs seront présents pour échanger avec vous.
Restauration, buvette et animation musicale sur place. .
Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
After a few years’ hiatus, the Murs et Murmures literary event is back, in one of France’s most beautiful villages, Crissay-sur-Manse, the pearl of Touraine.
Note the lecture Le mystère de l’église de Crissé at 3pm by M. Mirault, in the church of Saint-Maurice.
Restaura
L’événement Murs et Murmures Salon du livre Crissay-sur-Manse a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme