Musclons le corps et l’esprit ! – Pilates, Jardin de la Maison des Arts, Châtillon

vendredi 3 juillet 2026 · Jardin de la Maison des Arts · Châtillon

Informations pratiques

Musclons le corps et l’esprit ! – Pilates Vendredi 3 juillet, 16h00, 17h00 Jardin de la Maison des Arts Hauts-de-Seine

Une session à 16h et une à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T17:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

Profitez d’un cours de pilates en extérieur, qui sera suivi par une courte visite de l’exposition de la Maison des Arts

Jardin de la Maison des Arts 11 rue de Bagneux 92320 Chatillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 84 97 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]

Un cours de sport au milieu du Jardin de la Maison des Arts, suivi par une visite courte de l’exposition pilates