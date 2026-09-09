Musée Aérodrome B54, Musée Aérodrome B54, Grévillers

Informations pratiques

Musée Aérodrome B54 19 et 20 septembre Musée Aérodrome B54 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir les collections Premières et Secondes Guerres mondiales d’Olivier Fromont (collectionneur privé)

Des visites commentées seront proposées

Musée Aérodrome B54 6 rue de la place – grevillers Grévillers 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir les collections Premières et Secondes Guerres mondiales d’Olivier Fromont (collectionneur privé)