Musée Claude-Bernard, zoom sur l’histoire du grand scientifique, Musée Claude Bernard, Saint-Julien

Informations pratiques

Musée Claude-Bernard, zoom sur l’histoire du grand scientifique 19 et 20 septembre Musée Claude Bernard Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’oeuvre et l’histoire du grand scientifique, Claude Bernard ! Sa maison natale sera exceptionnellement ouverte. L’occasion de plonger dans l’intimité du savant.

Autre exposition, L’arbre, tout un monde !, une exposition temporaire joyeuse et ludique qui part à la découverte de l’arbre, de la cime à ses racines.

414 route du Musée 69640 Saint- Julien – samedi 19 et dimanche 20 septembre • 10h-13h / 14h-18h – Accès libre – Tout public www.agglo-villefranche.fr

Programme complet sur : www.villefranche.net

Musée Claude Bernard 414, route du musée, 69640 Saint-Julien, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Julien 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 67 51 44 http://musee-claudebernard.fr [{« link »: « http://www.agglo-villefranche.fr »}, {« link »: « https://www.villefranche.net/actualites/explorez-villefranche-autrement-lors-des-journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien et mort le 10 février 1878 à Paris, est un chercheur et physiologiste. Fondateur de la médecine expérimentale, il est considéré comme le père de la médecine moderne. Il effectue la majorité de ses études et recherches à Paris, mais revient chaque année dans son village natal du Beaujolais pour se ressourcer. Le musée Claude Bernard se propose de faire découvrir l’homme qui se cache derrière le scientifique, son parcours étonnant, sa famille, ses collaborateurs. Le musée invite également à comprendre l’importance des découvertes de Claude Bernard, et leurs enjeux dans une Europe du XIXe siècle, portée par les révolutions et les innovations scientifiques. Dans le cadre des Journées du patrimoine, la maison natale sera exceptionnellement ouverte. La visite permettra de mieux connaître l’homme dans sa vie intime à travers meubles et objets d’époque. Jardin, parc arboré, vignes et monts alentours permettent de prolonger la découverte dans un cadre bucolique.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’oeuvre et l’histoire du grand scientifique, Claude Bernard ! Sa maison natale sera exceptionnellement ouverte. L’occasion de plonger …

©Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône