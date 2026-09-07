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AGENDA · Saint-Clément-des-Levées

Musée de la Marine de Loire en Anjou, Église Saint-Clément, Saint-Clément-des-Levées

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Clément · Saint-Clément-des-Levées

Musée de la Marine de Loire en Anjou, Église Saint-Clément, Saint-Clément-des-Levées

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Clément
Adresse
Saint-Clément-des-Levées
Ville
49350 Saint-Clément-des-Levées
Département
Maine-et-Loire

Musée de la Marine de Loire en Anjou 19 et 20 septembre Église Saint-Clément Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Maquettes de bateaux de Loire.
Exposition sur les poteries du Puisaye transportées par les bateaux sur la Loire, exportées jusqu’aux Amériques. Conservation des aliments, recettes et vins au travers des voyages des mariniers.
Tarif : 3€ / gratuit -16 ans

Église Saint-Clément Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Maquettes de bateaux de Loire.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture

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