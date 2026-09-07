Musée de la Marine de Loire en Anjou, Église Saint-Clément, Saint-Clément-des-Levées

Informations pratiques

Musée de la Marine de Loire en Anjou 19 et 20 septembre Église Saint-Clément Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Maquettes de bateaux de Loire.

Exposition sur les poteries du Puisaye transportées par les bateaux sur la Loire, exportées jusqu’aux Amériques. Conservation des aliments, recettes et vins au travers des voyages des mariniers.

Tarif : 3€ / gratuit -16 ans

Église Saint-Clément Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Maquettes de bateaux de Loire.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture