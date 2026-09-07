Musée de la Marine de Loire en Anjou, Église Saint-Clément, Saint-Clément-des-Levées
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Clément · Saint-Clément-des-Levées
Informations pratiques
Musée de la Marine de Loire en Anjou 19 et 20 septembre Église Saint-Clément Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Maquettes de bateaux de Loire.
Exposition sur les poteries du Puisaye transportées par les bateaux sur la Loire, exportées jusqu’aux Amériques. Conservation des aliments, recettes et vins au travers des voyages des mariniers.
Tarif : 3€ / gratuit -16 ans
Église Saint-Clément Saint-Clément-des-Levées Saint-Clément-des-Levées 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Maquettes de bateaux de Loire.
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
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- Musée de la Marine de Loire en Anjou Saint-Clément-des-Levées 19 septembre 2026