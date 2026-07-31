Informations pratiques

Tiffauges

Musée de l’horlogerie

8 Rue des Moines Tiffauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

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8 Rue des Moines Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 75 79 60 lmlussault@hotmail.com

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English :

L’événement Musée de l’horlogerie Tiffauges a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne