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AGENDA · Tiffauges

Musée de l’horlogerie Tiffauges

samedi 19 septembre 2026 · Tiffauges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 Rue des Moines
Ville
85130 Tiffauges
Département
Vendée
Tarif

Tiffauges

Musée de l’horlogerie

8 Rue des Moines Tiffauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

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8 Rue des Moines Tiffauges 85130 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 75 79 60  lmlussault@hotmail.com

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English :

L’événement Musée de l’horlogerie Tiffauges a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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