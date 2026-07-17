Musée Imaginaire, Salle Multiculturelle, Péronne-en-Mélantois

Informations pratiques

Musée Imaginaire Samedi 3 octobre, 13h00 Salle Multiculturelle Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir certains chefs-d’œuvre des pays méditerranéens sous format numérique!

Salle Multiculturelle 10 rue de l’eglise, 59273 Péronne-en-Mélantois Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France

Une sélection d’œuvres issues des pays méditerranéens accessible sous format numérique