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Musée Imaginaire, Salle Multiculturelle, Péronne-en-Mélantois

samedi 3 octobre 2026 · Salle Multiculturelle · Péronne-en-Mélantois

Musée Imaginaire, Salle Multiculturelle, Péronne-en-Mélantois

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle Multiculturelle
Adresse
10 rue de l'eglise, 59273 Péronne-en-Mélantois
Ville
59273 Péronne-en-Mélantois
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Musée Imaginaire Samedi 3 octobre, 13h00 Salle Multiculturelle Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir certains chefs-d’œuvre des pays méditerranéens sous format numérique!

Salle Multiculturelle 10 rue de l’eglise, 59273 Péronne-en-Mélantois Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France
Une sélection d’œuvres issues des pays méditerranéens accessible sous format numérique

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