musée intercommunal de la Distillerie, Musée intercommunal de la Distillerie, Barrême
samedi 19 septembre 2026 · Musée intercommunal de la Distillerie · Barrême
Informations pratiques
musée intercommunal de la Distillerie 19 et 20 septembre Musée intercommunal de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.
Infos : 06 79 01 78 25
Musée intercommunal de la Distillerie Les Condamines, 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 https://ccapv.fr/sport-culture-patrimoine/culture-patrimoine/les-musees-de-la-ccapv
Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.
©Verdon Pictures