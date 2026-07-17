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musée intercommunal de la Distillerie, Musée intercommunal de la Distillerie, Barrême

samedi 19 septembre 2026 · Musée intercommunal de la Distillerie · Barrême

musée intercommunal de la Distillerie, Musée intercommunal de la Distillerie, Barrême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée intercommunal de la Distillerie
Adresse
Les Condamines, 04330 Barrême
Ville
04330 Barrême
Département
Alpes-de-Haute-Provence

musée intercommunal de la Distillerie 19 et 20 septembre Musée intercommunal de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.
Infos : 06 79 01 78 25

Musée intercommunal de la Distillerie Les Condamines, 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 https://ccapv.fr/sport-culture-patrimoine/culture-patrimoine/les-musees-de-la-ccapv
Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.

©Verdon Pictures