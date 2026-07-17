musée intercommunal de la Distillerie, Musée intercommunal de la Distillerie, Barrême

Informations pratiques

musée intercommunal de la Distillerie 19 et 20 septembre Musée intercommunal de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.

Infos : 06 79 01 78 25

Musée intercommunal de la Distillerie Les Condamines, 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 79 01 78 25 https://ccapv.fr/sport-culture-patrimoine/culture-patrimoine/les-musees-de-la-ccapv

Profitez de l’exposition du musée et découvrez l’histoire de la distillation de la lavande.

©Verdon Pictures