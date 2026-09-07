UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bullecourt

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 · Bullecourt

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917
Adresse
1 bis rue d'Arras - bullecourt
Ville
62128 Bullecourt
Département
Pas-de-Calais

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 19 et 20 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates et objets témoignant des présences ustraliennes, britanniques et allemandes lors des batailles de Bullecourt

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates et objets témoignant des présences ustraliennes, britanniques et allemandes lors des batailles de…

© Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 – Paper Menthe

À voir aussi à Bullecourt (Pas-de-Calais)