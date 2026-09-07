Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 · Bullecourt
Informations pratiques
Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 19 et 20 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates et objets témoignant des présences ustraliennes, britanniques et allemandes lors des batailles de Bullecourt
Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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© Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 – Paper Menthe
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