Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Informations pratiques

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 19 et 20 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates et objets témoignant des présences ustraliennes, britanniques et allemandes lors des batailles de Bullecourt

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez découvrir la collection de Jean et Denise Letaille dans ce musée rassemblant traces, stigmates et objets témoignant des présences ustraliennes, britanniques et allemandes lors des batailles de…

© Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 – Paper Menthe