Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Micro Folie Scaër

Informations pratiques

Scaër

Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Musée numérique, casques VR, Fablab, la Micro-Folie s’offre à vous. Laissez libre cours à vos envies !

Entrée libre et gratuite Tous publics .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS