AGENDA · Scaër
Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Micro Folie Scaër
mercredi 9 septembre 2026 · Micro Folie · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Musée numérique, casques VR, Fablab, la Micro-Folie s’offre à vous. Laissez libre cours à vos envies !
Entrée libre et gratuite Tous publics .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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