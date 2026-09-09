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AGENDA · Scaër

Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Micro Folie Scaër

mercredi 9 septembre 2026 · Micro Folie · Scaër

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Micro Folie
Adresse
3 Rue Louis Pasteur
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Musée numérique, casques VR, Fablab, la Micro-Folie s’offre à vous. Laissez libre cours à vos envies !
Entrée libre et gratuite Tous publics   .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English :

L’événement Musée numérique Collection Nouvelle Aquitaine Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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