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Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Micro Folie Scaër

vendredi 18 septembre 2026 · Micro Folie · Scaër

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Micro Folie
Adresse
3 Rue Louis Pasteur
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir les merveilles de Notre-Dame de Paris et le long travail des artisans pour construire et rebâtir cet édifice national majeur !   .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English :

L’événement Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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