Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Micro Folie Scaër

Informations pratiques

Scaër

Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir les merveilles de Notre-Dame de Paris et le long travail des artisans pour construire et rebâtir cet édifice national majeur ! .

Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English :

L’événement Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS