Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Micro Folie Scaër
vendredi 18 septembre 2026 · Micro Folie · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir les merveilles de Notre-Dame de Paris et le long travail des artisans pour construire et rebâtir cet édifice national majeur ! .
Micro Folie 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English :
L’événement Musée numérique Zoom sur Notre-Dame de Paris JEMP 2026 Scaër a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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