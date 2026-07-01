Informations pratiques

Monsireigne

Musée régional d’histoire protestante visite guidée

Château du Bois Tiffrais Monsireigne Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-20 2026-07-26 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-30

Venez découvrir le Musée Régional d’Histoire Protestante au château du Bois-Tiffrais.

La visite guidée permet de comprendre la vie des familles protestantes dans la région du Poitou : l’origine de leur religion ; les assemblées du désert ; les ruses pour rester discrets … La déambulation à travers les pièces de vie du Château plonge le visiteur dans l’ambiance des maisons nobles de la fin du 19ème siècle.

Visite guidée à 14h30 (ouverture du musée à 14h00). Durée de visite 1h30

Inscription en ligne ou sur place (dans la limite des places disponibles). .

Château du Bois Tiffrais Monsireigne 85110 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

Come discover the Regional Museum of Protestant History at the Château du Bois-Tiffrais.

L’événement Musée régional d’histoire protestante visite guidée Monsireigne a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges