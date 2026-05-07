Musi Parc Concert Rock Parc du Chateau Montréal-la-Cluse
Musi Parc Concert Rock Parc du Chateau Montréal-la-Cluse samedi 13 juin 2026.
Montréal-la-Cluse
Musi Parc Concert Rock
Parc du Chateau 1 place Jean Coupat Montréal-la-Cluse Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
en prévente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les légendes du rock débarquent… ou presque !
Un tribute explosif au mythique groupe The Rolling Stones arrive pour une soirée 100% énergie, riffs légendaires et vibes inoubliables.
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Parc du Chateau 1 place Jean Coupat Montréal-la-Cluse 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 76 08 88 mairie@montreal-lacluse.fr
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English :
The rock legends are coming? or almost!
An explosive tribute to the legendary Rolling Stones arrives for an evening of 100% energy, legendary riffs and unforgettable vibes.
L’événement Musi Parc Concert Rock Montréal-la-Cluse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey