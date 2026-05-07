Musi Parc Concert Rock Parc du Chateau Montréal-la-Cluse

Montréal-la-Cluse

Musi Parc Concert Rock

Parc du Chateau 1 place Jean Coupat Montréal-la-Cluse Ain

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

en prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les légendes du rock débarquent… ou presque !

Un tribute explosif au mythique groupe The Rolling Stones arrive pour une soirée 100% énergie, riffs légendaires et vibes inoubliables.

.

Parc du Chateau 1 place Jean Coupat Montréal-la-Cluse 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 76 08 88 mairie@montreal-lacluse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The rock legends are coming? or almost!

An explosive tribute to the legendary Rolling Stones arrives for an evening of 100% energy, legendary riffs and unforgettable vibes.

L’événement Musi Parc Concert Rock Montréal-la-Cluse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey