Music O Village La Rubla Latino Berbere Place de l’église Bonlieu-sur-Roubion
Music O Village La Rubla Latino Berbere Place de l’église Bonlieu-sur-Roubion samedi 11 juillet 2026.
Bonlieu-sur-Roubion
Music O Village La Rubla Latino Berbere
Place de l’église Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
2020, Toulouse. Des musiciens aux origines latino-américaines et berbères se rencontrent.
.
Place de l’église Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2020, Toulouse. Musicians with Latin-American and Berber roots meet.
L’événement Music O Village La Rubla Latino Berbere Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération