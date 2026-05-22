Music O Village La Rubla Latino Berbere Place de l’église Bonlieu-sur-Roubion

Bonlieu-sur-Roubion

Music O Village La Rubla Latino Berbere

Place de l’église Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

2020, Toulouse. Des musiciens aux origines latino-américaines et berbères se rencontrent.

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Place de l’église Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 42 46 48 communication.ideehall@gmail.com

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English :

2020, Toulouse. Musicians with Latin-American and Berber roots meet.

L’événement Music O Village La Rubla Latino Berbere Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-22 par Montélimar Tourisme Agglomération