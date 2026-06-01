Music to blues Les festivités de l’Oulivie Mas de Fourques Combaillaux mercredi 24 juin 2026.

Combaillaux

Music to blues Les festivités de l’Oulivie

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Cap sur les années sixties avec Music Blues en live !

Venez vivre une soirée festive au Domaine de l’Oulivie avec le groupe Music Blues. Dans un cadre exceptionnel au cœur de l’oliveraie, profitez d’une cuisine gourmande, d’une ambiance conviviale et des plus grands succès pop-rock des années 60 interprétés en live. Face au magnifique coucher de soleil sur le Pic Saint-Loup, laissez-vous porter par les mélodies intemporelles de cette décennie mythique. Une soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la bonne humeur ! .

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

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English :

Head back to the sixties with Music Blues live!

L’événement Music to blues Les festivités de l’Oulivie Combaillaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup