Weekend basque Les festivités de l’Oulivie Mas de Fourques Combaillaux

Combaillaux

Weekend basque Les festivités de l’Oulivie

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Un weekend gourmand et musical sur le thème du pays basque au Domaine de l’Oulivie.

Venez vivre une soirée festive au Domaine de l’Oulivie avec le groupe Gipsy Cante. Dans un cadre exceptionnel au cœur de l’oliveraie, profitez d’une cuisine gourmande, d’une ambiance conviviale et des rythmes gipsy en live, face au magnifique coucher de soleil sur le Pic Saint-Loup. Une soirée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur ! .

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

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English :

A gourmet and musical weekend themed around the Basque Country at the Domaine de l’Oulivie.

L’événement Weekend basque Les festivités de l’Oulivie Combaillaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup