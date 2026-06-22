Habas

Music y Tapas

Parvis de la mairie Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:30:00

Date(s) :

2026-09-05

A l’occasion de ses 125 ans, la Lyre Habassaise organise une soirée Music y Tapas animée par 3 groupes sur le parvis de la mairie Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass et Pong Orchestra.

Buvette et tapas sur place. Soirée conviviale ouverte à tous.

A l’occasion de ses 125 ans, la Lyre Habassaise organise une soirée Music y Tapas animée par 3 groupes sur le parvis de la mairie Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass et Pong Orchestra.

Buvette et tapas sur place. Soirée conviviale ouverte à tous. .

Parvis de la mairie Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13

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English : Music y Tapas

To celebrate its 125th anniversary, the Lyre Habassaise is hosting a Music y Tapas evening featuring three bands on the town hall plaza: Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass, and Pong Orchestra.

Refreshments and tapas will be available on site. A fun evening open to everyone.

L’événement Music y Tapas Habas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans