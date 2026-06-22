Music y Tapas Habas
Music y Tapas Habas samedi 5 septembre 2026.
Habas
Music y Tapas
Parvis de la mairie Habas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 23:30:00
Date(s) :
2026-09-05
A l’occasion de ses 125 ans, la Lyre Habassaise organise une soirée Music y Tapas animée par 3 groupes sur le parvis de la mairie Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass et Pong Orchestra.
Buvette et tapas sur place. Soirée conviviale ouverte à tous.
A l’occasion de ses 125 ans, la Lyre Habassaise organise une soirée Music y Tapas animée par 3 groupes sur le parvis de la mairie Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass et Pong Orchestra.
Buvette et tapas sur place. Soirée conviviale ouverte à tous. .
Parvis de la mairie Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13
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English : Music y Tapas
To celebrate its 125th anniversary, the Lyre Habassaise is hosting a Music y Tapas evening featuring three bands on the town hall plaza: Bourbon Street Band, Lo Hab’Brass, and Pong Orchestra.
Refreshments and tapas will be available on site. A fun evening open to everyone.
L’événement Music y Tapas Habas a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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