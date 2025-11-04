Musical Theatre Open Mic Soirée Peniche Marcounet Paris
Musical Theatre Open Mic Soirée Peniche Marcounet Paris dimanche 28 juin 2026.
Nous sommes ravis de continuer notre Scène Ouverte “Open Mic” mensuelle dédiée au théâtre musical depuis 2012 ! Venez profiter de performances par des amateurs enthousiastes, chanteurs professionnels et nos invités très spéciaux… le tout dans une ambiance chaleureuse. La soirée est ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Les réservations sont fort recommandées, et ceux qui souhaitent chanter sont priés d’arriver à l’ouverture des portes à 18h45.
Un open mic sur la Seine ?
Le dimanche 28 juin 2026
de 18h00 à 21h00
payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris