Musicalarue sur un Plateau Luxey
273 rue des écoles Luxey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Musicalarue sur un Plateau sert une nouvelle fois une journée festive où musique et arts de la rue s’apprécient de 14h à 00h30. 4 scènes couvertes, environ 30 groupes de musique et compagnies d’arts de la rue, des foodtrucks locaux et une buvette tenue par les bénévoles, la recette ne change pas ! Toujours une jolie mise en bouche au festival de l’été ! .
273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com
