Musicalarue sur un Plateau Luxey

273 rue des écoles Luxey Landes

Gratuit

Gratuit

Musicalarue sur un Plateau sert une nouvelle fois une journée festive où musique et arts de la rue s’apprécient de 14h à 00h30. 4 scènes couvertes, environ 30 groupes de musique et compagnies d’arts de la rue, des foodtrucks locaux et une buvette tenue par les bénévoles, la recette ne change pas ! Toujours une jolie mise en bouche au festival de l’été ! .

273 rue des écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 05 14 info@musicalarue.com

