MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2026 Champagney

L’ASPPEC de Clairegoutte propose les 30è Musicales de Clairegoutte.
Jeudi 21 mai à 19h30 à la salle des fêtes de Champagney. Trio vocal avec CLUME.
En 1ère partie Le Bal des Enfants (école de Champagney).
Vous pourrez profiter d’un moment de convivialité avec les artistes après chaque concert.
Info et résa auprès de Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com .
Salle des fêtes Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté ronchamptourisme@gmail.com
