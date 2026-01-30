[Musicales de Normandie] Hansel & Gretel Conservatoire camille Saint-Saëns · Dieppe Dieppe
[Musicales de Normandie] Hansel & Gretel Conservatoire camille Saint-Saëns · Dieppe Dieppe samedi 25 juillet 2026.
Dieppe
[Musicales de Normandie] Hansel & Gretel
Conservatoire camille Saint-Saëns · Dieppe / 63 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un conte, trois chaises, huit instruments.
Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain d’épices.
Tous les célèbres ingrédients du conte sont là. Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical qui utilise les instruments les plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm théorbe, luth, scie musicale, violon, clarinette, percussions, textes chantés, scandés.
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des compositions originales mêlant instruments anciens et modernes. .
Conservatoire camille Saint-Saëns · Dieppe / 63 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41
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English : [Musicales de Normandie] Hansel & Gretel
L’événement [Musicales de Normandie] Hansel & Gretel Dieppe a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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