[Stage] Optimist & funboat Quai du Carénage Dieppe

Dieppe

[Stage] Optimist & funboat

Quai du Carénage Cercle de la voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Pendant les vacances, des stages d’Optimist et Funboat sont proposés en 5 demi-journées par semaine.

Ces stages se déroulent dans le bassin de Paris et sont encadrés par un moniteur diplômé. Ils permettent une première approche de la voile aussi bien que du perfectionnement.

Le tarif est de 152.50 € les 5 demi-journées tout compris pour les enfants de 7 à 13 ans. .

Quai du Carénage Cercle de la voile de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 32 99 contact@cvdieppe.fr

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English : [Stage] Optimist & funboat

L’événement [Stage] Optimist & funboat Dieppe a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie